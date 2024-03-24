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24 марта, 16:15

Ubisoft в центре скандала — студию обвиняют в желании скопировать Call of Duty

Владислав Шалганов
Корреспондент
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XDefiant.
Фото Ubisoft

Анонимные разработчики из Ubisoft рассказали о сомнительных требованиях студии, которая хочет клон Call of Duty.

Умельцы, работающие над шутером XDefiant, пожаловались на то, что их проект в очередной раз переносится из-за того, что Ubisoft хочет спланировать формулу игр серии COD. Это не только расстраивает разработчиков с творческой точки зрения, но и создает технические проблемы.

XDefiant.
Фото Ubisoft

Анонс XDefiant состоялся еще в течение 2021 года. Игра должна была выйти 31-го марта 2024 года, но релиз вновь перенесли.

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