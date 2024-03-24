Minecraft 2? Создатель культовой игры поделился скриншотами новой игры

Создатель культовой Minecraft поделился скриншотами своего нового проекта.

Новый проект Маркуса Перссона. Фото Соцсети

Маркус Перссон рассказал, что делает эту игру для себя и не ждет какой-то большой поддержки от игрового сообщества. Никаких подробностей о жанре игры или о дате выхода пока нет.

Новый проект Маркуса Перссона. Фото Соцсети

Маркус Notch Перссон выпустил первую версию Minecraft в 2009-м. С тех пор игра возымела культовый статус и до сих пор любима игроками всех возрастов.