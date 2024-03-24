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24 марта, 15:40

Minecraft 2? Создатель культовой игры поделился скриншотами новой игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Новый проект Маркуса Перссона.
Фото Соцсети

Создатель культовой Minecraft поделился скриншотами своего нового проекта.

Новый проект Маркуса Перссона.
Фото Соцсети

Маркус Перссон рассказал, что делает эту игру для себя и не ждет какой-то большой поддержки от игрового сообщества. Никаких подробностей о жанре игры или о дате выхода пока нет.

Новый проект Маркуса Перссона.
Фото Соцсети

Маркус Notch Перссон выпустил первую версию Minecraft в 2009-м. С тех пор игра возымела культовый статус и до сих пор любима игроками всех возрастов.

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