Авторы «древнерусского Вархаммера» показали главных героинь

Карточная игра по миру художника Романа Папсуева получила название — «Бессмертный. Сказки Cтарой Руси». Кроме того, вышел и коротенький тизер — в нем можно увидеть образы главных героинь игры, волшебницы Василисы Премудрой и авантюристки Варвары-Красы.

Сеттинг «Сказок Cтарой Руси» часто сравнивают с Warhammer Fantasy Battles, которым явно вдохновлялся автор. Остается надеяться, что первая игровая реализация передаст колорит вымышленного мира.



Проект выходит до конца 2024 года.