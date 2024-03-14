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14 марта, 21:35

Авторы «древнерусского Вархаммера» показали главных героинь

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото 1C

Карточная игра по миру художника Романа Папсуева получила название — «Бессмертный. Сказки Cтарой Руси». Кроме того, вышел и коротенький тизер — в нем можно увидеть образы главных героинь игры, волшебницы Василисы Премудрой и авантюристки Варвары-Красы.

Сеттинг «Сказок Cтарой Руси» часто сравнивают с Warhammer Fantasy Battles, которым явно вдохновлялся автор. Остается надеяться, что первая игровая реализация передаст колорит вымышленного мира.

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Проект выходит до конца 2024 года.

Источник: YouTube
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