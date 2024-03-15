Что купить на распродаже в Steam из России? Составляем список
В Steam началась очередная весенняя распродажа, которая продлится до 21 марта. Увы, многие из интересных игр купить с российских аккаунтов не выйдет. Но это не значит, что в регионе не осталось вообще ничего интересного:
- Baldur's Gate 3 — 1799 рублей (-10%)
- Warhammer 40,000: Rogue Trader — 1279 рублей (-20%)
- Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game — 975 рублей (-25%)
- Palworld — 990 рублей (-10%)
- Sons of the Forest — 825 рублей (-25%)
- Ready or Not — 1072 рублей (-33%)
- Six Days in Fallujah — 975 рублей (-25%)
- BattleBit Remastered — 345 рублей (-50%)
- Lethal Company — 308 рублей (-20%)
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