Что купить на распродаже в Steam из России? Составляем список

В Steam началась очередная весенняя распродажа, которая продлится до 21 марта. Увы, многие из интересных игр купить с российских аккаунтов не выйдет. Но это не значит, что в регионе не осталось вообще ничего интересного: