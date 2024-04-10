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Сегодня, 15:30

Актрису Star Wars Outlaws «изуродовали» — внешность героини игры изменили до неузнаваемости

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Star Wars Outlaws.
Фото Ubisoft

Ubisoft показала новый трейлер Star Wars: Outlaws и взбесила геймеров тем, насколько сильно изменилась внешность главной героини.

Star Wars Outlaws.
Фото Ubisoft

От актрисы Хамберли Гонсалес, подарившей внешность Кей Весс, остались лишь легкие очертания. В остальном же Кей, по словам геймеров, выглядит намного «страшнее» Хамберли.

Star Wars Outlaw выйдет 30 августа 2024 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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