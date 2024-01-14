Самые ожидаемые игры 2024 года на Xbox Series — от S.T.A.L.K.E.R. 2 до Fable
Многие геймеры были разочарованы первыми годами Xbox Series от Microsoft — на новой консоли выходило не так много игр, а те, что все-таки выходили, не всегда приходились аудитории по душе (да-да, Redfall, это о тебе). Но в 2024 году все может измениться — к выходу готовятся сразу несколько долгожданных проектов, не собирающихся посещать другие консоли.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Платформы: ПК, Xbox Series
Дата выхода: февраль 2024 года
Анонс многострадального продолжения знаменитой серии появился еще в 2018-м, и выход предполагался явно раньше, чем спустя шесть лет, однако в итоге все случилось как случилось. Если не произойдет очередного переноса, то новый S.T.A.L.K.E.R. выйдет в феврале. Трейлеры дают примерное представление о том, что ждет игроков — примерно то же самое, что и раньше, но на Unreal Engine 5. Зона отчуждения, артефакты и мутанты, аномалии и группировки...
Clockwork Revolution
В свое время многие пророчили студию InXile (Wasteland 2 и 3, Bard's Tale, Torment: Tides of Numenera) на роль спасителя классических ролевых игр. Получилось не совсем так, но, тем не менее, выпущенные Брайаном Фарго игры нашли свою аудиторию. Нетрудно заметить, что в списке «духовных наследников» от InXile нет ничего напоминающего стимпанковый Arcanum, еще одну из легендарных РПГ.
Avowed
Дата выхода: 2024 год
Студия Obsidian давно и заслуженно наслаждается прекрасной репутацией среди поклонников ролевых игр. Возможно, в последние годы эта репутация несколько померкла из-за увольнения Криса Авеллона и спорных релизов, но, так или иначе, от Obsidian все равно ждут хороших РПГ.
Senua's Saga: Hellblade 2
Дата выхода: 2024 год
Продолжение потусторонних приключений девушки-пикта Сенуи, страдающей психическим заболеванием, изрядно подзадержалось. Тем не менее, трейлеры внушают уверенность в том, что долгое ожидание было не зря — графика выглядит прекрасно, происходящее на экране — жутковато и атмосферно.
Microsoft Flight Simulator 2024
Дата выхода: 2024 год
Вышедший в 2020 году Microsoft Flight Simulator совершил казалось бы невозможное — сделал популярным нишевый жанр гражданских авиасимуляторов. Оказалось, что возможность полетать над собственным городом и прекрасная графика очень хорошо справляются с задачей привлечения игроков.
Everwild
Дата выхода: неизвестна, вероятен 2024 год
Очередной долгострой, разработка которого началась еще в 2014-м. Кажется, спустя десять лет игра наконец-то готова. Но если это и так, то знаем мы о ней до обидного мало. Все, что есть — симпатичный трейлер, демонстрирующий нечто фентезийное в визуальном стиле, напоминающем Kena: Bridge of Spirits.
Fable
Дата выхода: неизвестна, возможен 2024 год
Перезапуск знаменитой серии ролевых игр выглядит весьма многообещающе. Правда, точная дата релиза пока неизвестна, но почему бы игре не выйти в конце этого года? По крайней мере, шансы на это имеются.
Впрочем, многие игроки относятся к Fable настороженно — и не без причин. Разарабатывает ее студия, ранее занимавшаяся исключительно гонками серии Forza Horizon, а информации о геймплее игры практически нет.