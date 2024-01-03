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Самые скачиваемые мобильные игры на Android и iOS в 2023 году

Александр Свиридов
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Фото Subway Surfers
Весят мало, а удовольствия приносят много.

Рынок мобильных игр не отстает от компьютерных и консольных. На это есть несколько причин: смартфоны и планшеты становятся более доступными для обширного числа игроков, а запускать приложения можно из любого удобного места. Перечислили 10 самых скачиваемых игр на Android и iOS за 2023-й.

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Статистика взята из аналитического сервиса AppMagic. В полях «Количество загрузок» и «Оценочный доход» приведены данные только за 2023 год.

10. Race Master 3D — Car Racing

Дата выхода: 2021 год
Жанр: гонка
Количество загрузок: 115 миллионов
Оценочный доход: 1,2 миллиона долларов

Фото Race Master 3D — Car Racing

Одна из самых популярных гонок в Google Play и App Store. Она завоевала любовь аудитории за счет простой графики, которую потянут даже устаревшие смартфоны и планшеты. В игре вас ждут 7 спортивных автомобилей, интуитивно понятный интерфейс и более 30 уникальных уровней.

9. My Talking Tom 2

Дата выхода: 2018 год
Жанр: симулятор питомца
Количество загрузок: 117 миллионов
Оценочный доход: 1,2 миллиона долларов

Фото My Talking Tom 2

Добрая мобильная игра про говорящего кота Тома. Пользователям необходимо следить за домашним питомцем: вовремя кормить, укладывать спать, мыть, прихорашивать и, конечно же, развлекать. Благодаря такому интерактиву симулятор пользуется огромной популярностью среди детей.

8. Free Fire

Дата выхода: 2017 год
Жанр: королевская битва
Количество загрузок: 125 миллионов
Оценочный доход: 178 миллионов долларов

Фото Free Fire

Королевская битва от сингапурского издателя Garena. Многие критики называют ее лучшей игрой своего жанра для бюджетных телефонов. Она имеет большую схожесть с PUBG, но менее требовательна к техническим характеристикам.

7. Ball Pool

Дата выхода: 2010 год
Жанр: симулятор бильярда
Количество загрузок: 125 миллионов
Оценочный доход: 64 миллиона долларов

Фото Ball Pool

Классический симулятор бильярда. В 2023 году игре исполнилось 13 лет, но она до сих пор не теряет своей актуальности. За все время ее скачали более миллиарда раз. Чаще всего приложение устанавливают в Индии, Бразилии, США и Индонезии.

6. Royal Match

Дата выхода: 2020 год
Жанр: головоломка
Количество загрузок: 143 миллиона
Оценочный доход: 815 миллионов долларов

Фото Royal Match

Аркадная игра «три в ряд», где необходимо составлять одноцветные комбинации и выполнять задания. За успешное прохождение уровней начисляются очки, которые необходимо тратить на украшение собственного замка. Головоломка занимает второе место по скачиваниям в России за прошедшие 12 месяцев.

5. Block Blast!

Дата выхода: 2022 год
Жанр: головоломка
Количество загрузок: 147 миллионов
Оценочный доход: неизвестно

Фото Block Blast

Головоломка на заполнение свободного пространства с помощью разноцветных блоков. Правила схожи с Тетрисом, однако фигуры можно перемещать по полю в любом направлении. Игра отлично «убивает» время и расслабляет мозг.

4. Candy Crush Saga

Дата выхода: 2012 год
Жанр: головоломка
Количество загрузок: 153 миллиона
Оценочный доход: 941 миллион долларов

Фото Candy Crush Saga

Наиболее успешная головоломка «три в ряд» за всю историю. Ежедневно в нее заходят свыше 18 миллионов человек, а выручка франшизы превышает 20 миллиардов долларов. В игре доступно 16 тысяч уровней, которые сгруппированы по эпизодам и мирам. Разработчики еженедельно добавляют новый контент.

3. Ludo King

Дата выхода: 20 февраля 2016 года
Жанр: настольная игра
Количество загрузок: 161 миллион
Оценочный доход: 1,4 миллиона долларов

Фото Ludo King

Адаптация настольной игры «Пачиси», которая появилась в Индии более 4000 лет назад. Неудивительно, что приложение пользуется огромной популярностью именно в этой стране — на местных жителей приходится 75% скачиваний.

Игровой процесс происходит на доске, разделенной крестом на четыре зоны. Победителем считается тот, кто первым смог провести все свои фишки по полю и загнать их в «дом». Перед каждым ходом бросается кубик.

2. Subway Surfers

Дата выхода: 2012 год
Жанр: платформер
Количество загрузок: 210 миллионов
Оценочный доход: 5 миллионов долларов

Фото Subway Surfers

Бесконечный раннер, в котором нужно бежать по железнодорожным путям и избегать столкновений с препятствиями. Он стал первой игрой в магазине Android, преодолевшей отметку в 1 миллиард загрузок. В 2018 году по мотивам этой игры сняли одноименный мультсериал.

1. Roblox

Дата выхода: 2012 год
Жанр: песочница
Количество загрузок: 211 миллионов
Оценочный доход: 844 миллиона долларов

Фото Roblox

Самая скачиваемая мобильная игра в России и во всем мире в 2023-м. Это, по сути, платформа, которая позволяет создавать собственные локации, участвовать в различных активностях и общаться с другими пользователями.

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Во многом песочница напоминает Minecraft, но со своими особенностями. В качестве одного из преимуществ можно выделить красивый мультяшный визуал. На долю России приходится 6% игроков — это пятый показатель в мире.

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