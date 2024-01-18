Где и как купить портативную консоль Steam Deck в России
В 2022 году Valve выпустила собственную портативную игровую консоль Steam Deck. Она позволяет запускать игры для ПК, а по производительности сравнима с Xbox One S и PS4. Приставка официально не поставляется в Россию, но ее все же можно купить на нашем рынке. Рассказываем, как это сделать.
Как купить Steam Deck в России
Есть несколько основных вариантов покупки:
— в розничных сетевых магазинах;
— через маркетплейсы;
— на досках объявлений;
— напрямую у Valve через сторонние сервисы.
Покупка Steam Deck в российских магазинах
— DNS
— М.Видео
— ЭльдорадоЭльдорадо
— Ситилинк
Это самый простой и безопасный способ покупки Steam Deck. Хотя консоль официально не поставляют в Россию, она попадает на прилавки магазинов через параллельный импорт. Покупатели ничем не рискуют: это легальный товар, но ввезенный без согласия производителя через третьи страны.
Существует один главный риск — устройство может быть удаленно заблокировано правообладателем. Однако таких прецедентов пока не было. К тому же Valve достаточно лояльно относится к российским пользователям, которые составляют значительную долю аудитории Steam.
Все крупные розничные сети дают годовую гарантию, что уменьшает риски покупателей. Единственный недостаток: завышенная стоимость.
Стоимость Steam Deck в сетевых магазинах:
— 64 ГБ — от 59 тысяч рублей
— 256 ГБ — от 74 тысяч рублей
— 512 ГБ — от 85 тысяч рублей
— 1000 ГБ — от 105 тысяч рублей
Покупка Steam Deck через маркетплейсы
— OZON
— Wildberries
— Яндекс Маркет
— Мегамаркет
Довольно популярный, но более рискованный вариант. На маркетплейсах можно найти большое количество предложений о продаже Steam Deck от небольших магазинов. Зачастую цены на приставку ниже, чем у крупных ритейлеров.
Однако существует риск нарваться на недобросовестного продавца, который подсунет бывшее в употреблении устройство. Вернуть деньги можно, но это займет немало времени. Редко встречаются инциденты, когда покупателям вместо товара присылают мыло или книги — в таком случае нужно обращаться в полицию!
Чтобы обезопасить себя, внимательно изучите отзывы и описание перед покупкой Steam Deck. Обратите внимание, как давно продавец занимается реализацией товара, попробуйте найти информацию о его юридическом лице. Также рекомендуем с настороженностью относиться к слишком низким ценам.
Стоимость Steam Deck на маркетплейсах:
— 64 ГБ — от 40 тысяч рублей
— 256 ГБ — от 52 тысяч рублей
— 512 ГБ — от 65 тысяч рублей
— 1000 ГБ — от 85 тысяч рублей
Покупка Steam Deck через Авито и другие площадки
В основном на сервисах объявлений можно найти подержанные или восстановленные устройства. Однако встречаются предложения о продаже новых Steam Deck от людей, которые не могут разместиться на маркетплейсах.
Поскольку рынок регулируется слабо, на нем орудует большое количество мошенников. Советуем тщательно отбирать объявления и покупать приставку только при личной встрече. Опасайтесь продавцов, которые настаивают на отправке товара через доставку или предлагают посреднические услуги по покупке Steam Deck из-за границы. Никогда не переводите деньги наперед.
Стоимость новых Steam Deck на досках объявлений:
— 64 ГБ — от 38 тысяч рублей
— 256 ГБ — от 50 тысяч рублей
— 512 ГБ — от 60 тысяч рублей
— 1000 ГБ — от 80 тысяч рублей
Покупка Steam Deck напрямую через сервисы
Valve не отправляет Steam Deck в Россию, но консоль все же можно купить напрямую у производителя. Для этого придется прибегнуть к помощи сервисов, которые предоставляют услуги по доставке товаров из зарубежных магазинов.
Упрощенно схема выглядит следующим образом: оставляете заявку на выкуп консоли с официального сайта Steam, переводите деньги, сервис выкупает товар и отправляет его на свой склад, а затем доставляет в любой город России.
Выкуп товара осуществляется в долларах. Сервис возьмет комиссию за конвертацию. Отдельно потребуется оплатить доставку, которая в среднем занимает 3-4 недели, и таможенную пошлину при превышении суммы в 1000 евро.
Покупка Steam Deck таким способом сопряжена с рисками. В случае доставки бракованной консоли вам придется обратно отправить товар через сервис и оплатить все расходы. Однако есть и плюсы: можно заполучить новые или лимитированные модели, которые будет сложно найти на российском рынке.
Стоимость заказа Steam Deck с официального сайта, с учетом курса и комиссий на момент публикации статьи:
— 64 ГБ — ~ 43 тысячи рублей
— 256 ГБ — ~ 50 тысяч рублей
— 512 ГБ — ~ 57 тысяч рублей
— 1000 ГБ — ~ 80 тысяч рублей