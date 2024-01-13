Теперь в Steam Deck можно поставить до 3 терабайтов памяти

Тайваньская фирма AGI выпустила карту памяти формата MicroSD рекордного объема — целых два терабайта.

На сегодняшний день AGI 2TB TF138 — одна из двух доступных для покупки подобных карт. Первой была Kioxia Exceria Plus G2 microSDXC, появившаяся на прилавках в декабре. Однако новинка от AGI позиционируется как игровая и может похвастаться значительно более высокими показателями скорости чтения и записи — 170/160 МБ/с на пике.

Стоит AGI 2TB TF138 229 долларов (20 тысяч рублей) и, теоретически, позволяет увеличить количество памяти в Steam Deck до максимальных трех терабайтов (в OLED-версии с 1 Тб встроенной памяти) — находящийся в устройстве слот SDXC поддерживает MicroSD объемом как раз до двух терабайтов.