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Сегодня, 21:32

Теперь в Steam Deck можно поставить до 3 терабайтов памяти

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото AGI

Тайваньская фирма AGI выпустила карту памяти формата MicroSD рекордного объема — целых два терабайта.

На сегодняшний день AGI 2TB TF138 — одна из двух доступных для покупки подобных карт. Первой была Kioxia Exceria Plus G2 microSDXC, появившаяся на прилавках в декабре. Однако новинка от AGI позиционируется как игровая и может похвастаться значительно более высокими показателями скорости чтения и записи — 170/160 МБ/с на пике.

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Стоит AGI 2TB TF138 229 долларов (20 тысяч рублей) и, теоретически, позволяет увеличить количество памяти в Steam Deck до максимальных трех терабайтов (в OLED-версии с 1 Тб встроенной памяти) — находящийся в устройстве слот SDXC поддерживает MicroSD объемом как раз до двух терабайтов.

Источник: TG-канал
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