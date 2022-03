Бан киберспорта в России: какие санкции введены против игроков и организаций

За последние дни по России прокатилась волна высказываний и ограничений в связи с ситуацией на Украине.

Киберспорт не оказался исключением — Steam блокирует оплату карт, ESL выгоняет Virtus.Pro из турниров, S.T.A.L.K.E.R.2 опять переносит дату релиза и многое другое.

Вот как выглядит полный и актуальный список ограничений на данный момент.

Турнирный оператор Elisa Esports по CS:GO отстранил от участия все российские клубы.

При этом ограничения касаются только российских киберспортивных организаций, вне зависимости от национальности их игроков.

Это значит, что организаторы не будут приглашать такие команды, как Virtus.prо, Team Spirit, Gambit Esports, forZe и прочие клубы, принадлежащие России.

Valve отложила старт весеннего сезона Dota Pro Circuit-2021/22 в Восточной Европе на неопределенный срок.

Новые даты будут оглашены позже — об этом заявил турнирный оператор Epic Esports Events в своем Twitter-аккаунте.

WePlay Esports начала блокировать пользователей из России на турнирной платформе.

О запрете на участие в турнирах на платформе WePlay Esports сообщает портал Sports.ru. Помимо россиян, доступ потеряли и белорусские киберспортсмены, и простые пользователи.

Зарубежная компания Beyond The Summit не будет освещать лигу Dota 2 Champions League Season 8.

А также отказывает RuHub в русскоязычной работе на BTS Pro Series Season 10 — было оглашено в Twitter-аккаунте.

Российские геймеры сталкиваются с проблемами при оплате игр в Steam.

Банковские карты Сбербанка во всех случаях выдавали ошибку. Журналисты портала VGTimes опробовали карты банков «Тинькофф», «Точка» и «Сбербанк». Транзакция прошла только в последнем случае со второй попытки. Ранее в сети появились сообщения об аналогичной проблеме с PlayStation Store. Магазин отказывает в приобретении новых игр, выдавая ошибку о недействительности банковских карт.

На сегодняшний день, 5 марта, — PayPal временно остановил работу в России.

Из киберспортивных симуляторов FIFA и NHL уберут российские клубы и сборную России.

При этом не уточняется, имеются ли в виду будущие проекты или уже вышедшие.

Магазин GOG перестал принимать оплату в рублях на неопределенный срок.

По сути, региональные цены остались без изменений, оплату можно совершить только в долларах. Покупки доступны из локального кошелька, или надо сменить валюту в профиле через техподдержку.

Российские геймеры не могут совершить покупки в Steam.

Проблемы испытываются с картами Visa или MasterCard, которые выдали «Сбербанк», «Тинькофф», «Хоум Кредит», «Точка» и другие банки.

На данный момент пользователи могут оплатить свои игры только через кошелек Steam или сервис PayPal.

Схожие трудности наблюдаются на платформах Battle.net, Nintendo и PlayStation Store.

Российская компания Epic Esports Events остановила турнир Dota 2 Champions League Season 8.

В официальном заявлении говорится о надеждах на скорое разрешение данной ситуации, но о сроках пока не говорится.

Киберспортивная организация HellRaisers заморожена на неопределенный срок.

Представители клуба опубликовали данную информацию в официальных соцсетях, заявив, что состав по CS:GO временно не будет выступать на турнирах. Однако команда по Dota 2 продолжит участвовать в чемпионатах.

NAVI разорвали сотрудничество с RuHub, VirtusPro, CybersportRu и Epic Esports Events.

Ситуация с разрывом отношений между Natus Vincere и холдингом ESforce произошла после публикации провокационного поста в Twitter-аккаунте компании.

Директор по стратегическим коммуникациям холдинга ESforce Ярослав Мешалкин в недавнем интервью прокомментировал, что «Virtus.pro не пыталась наладить связь с NAVI после конфликта, чтобы не вызвать еще большего взрыва эмоций».

Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl временно заморожена.

В своем Twitter-аккаунте студия опубликовала поясняющее видео, что на данный момент для них является более приоритетным безопасность сотрудников компании и в таких условиях разработка «отошла на второй план».

Virtus.pro и Gambit исключены из ESL Pro League.

Однако игроки смогут принять участие в соревновании под нейтральным тегом, без спонсоров и представления своей страны и организации.

Организатор BLAST запретил клубам из России участвовать в своих чемпионатах по CS:GO.

Под запрет попали команды Virtus.pro, Spirit, Gambit и Forze, а также были отменены СНГ-квалификации.

Ubisoft приняла решение прекратить продажу игр в России.

Владельцы консолей PlayStation уже столкнулись с возвратом средств за предзаказанное дополнение Dawn of Ragnarok для Assasin's Creed Valhalla.

Отмечается, что будут прекращены как физические, так и цифровые продажи игр. Ubisoft известен благодаря таким игровым франшизам, как Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Prince of Persia, Rayman, Tom Clancy's и Watch Dogs.

Компания Take-Two приняла решение прекратить продажу и маркетинговую поддержку своих продуктов на территории России и Белоруссии

5 марта игры Rockstar Games, которая принадлежит Take-Two, оказались недоступны для приобретения в России. Ограничения касаются как новых игры, так и старых проектов — GTA V, Red Dead Redemption 2, Bully, Max Payne и прочих тайтлов.

Но 8 марта GTA V для PS5 стала доступна для предзаказа. Цена составляет 712 рублей. Ошибка это или нет — пока не ясно.

Take-Two — американский издатель, разработчик, дистрибьютор видеоигр. Корпорации принадлежат студии и компании Rockstar Games, 2K, Private Division, Ghost Story Games и Socialpoint. Фирма владеет несколькими популярными игровыми сериями, среди которых GTA, Red Dead, Max Payne, Civilization, Mafia и другие линейки.

Компания Electronic Arts приняла решение прекратить продажу своих игр и контента в России и Белоруссии

Пользователи больше не смогут совершать покупки в российском Origin и приложении EA. Сообщается, что компания ведёт переговоры с другими платформами, чтобы прекратить продажи своей продукции и там.

EA уже заявила об удалении российских команд из игр FIFA 22 и NHL 22.

Activision Blizzard приняла решение прекратить продажу своих игр и контента в России

Американская корпорация Activision Blizzard — создатель игр World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero — заявила о приостановке продаж своих игр в России из-за спецоперации РФ по защите Донбасса

По всей видимости это касается и всех игр Microsoft (в том числе и Bethesda), некоторые их игры уже пропали из российского PS Store.

