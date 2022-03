Киберспорт: 6 атмосферных игр, которые помогут отвлечься

Подборка замечательных проектов со всего мира, которые заставят забыть о повседневности и окунуться в совершенно новые миры, испытать новые эмоции и просто расслабиться.

Очень атмосферный платформер Webbed от Sbug games не оставит равнодушным большинство игроков. Приятно ощущаемая механика игры и незамысловатый сюжет позволяют без лишнего дискомфорта погрузиться в мир зеленой рощицы на несколько часов.

Главный герой игры — отважная милашка паучиха. В игре арахнид бросает вызов большой и страшной птице-шалашнику, которая похитила возлюбленного нашей героини.

Перемещайтесь по миру, используя Паутину и свою смекалку, помогайте другим насекомым в беде и соберите свой собственный спасательный отряд.

Прославленная игра, лауреат многих премий и просто шедевр. Journey — приключенческая игра от Thatgamecompany, которая стала настоящим открытием для многих геймеров. Бывшая эксклюзивом для Play station — Journey теперь доступна и на ПК.

Начните свое завораживающее путешествие. Музыка в совмещении с визуальным рядом дарит игрокам уникальный эмоциональный опыт. Погрузитесь в совершенно другой мир на несколько часов.

Сюжет игры рассказывает нам о мире необычайной красоты и неизвестных существах, прокладывающих себе путь к безымянной горе сквозь живописные ландшафты.

А не хотелось ли вам просто бросить все и уехать. Покинуть этот полный бесполезной суеты мир, отравленный выхлопными газами, и просто начать все заново где-нибудь в тихом местечке, где время не гонит вперед? Если да, то Stardew Valley — одна из идеальных возможностей утолить свою потребность в уютном мирном сельском уголке.

Игра начинается с того, что офисный клерк, утомленный урбанистическими пейзажами, сбежал на ферму своего дедушки в чудесном местечке под названием Долина Звездопадов. Увидев не очень ухоженный участок своего предка, наш герой решает взять все в свои руки, и теперь все зависит только от игрока.

Станете ли вы успешным фермером или сельским ловеласом, а может, рыбаком? Не важно. Главное — шанс впитать в себя этот незабываемый опыт через слегка сказочную 16-битную подачу Stardew Valley.

Один из самых противоречивых проектов в прошлом сейчас сверкает совершенно новыми красками. No Man's Sky на релизе и сейчас — это совершенно разные игры.

Чарующие просторы космоса с завораживающей красотой неизведанных миров уже ждут вас. Если вы хотели медитативно плавного и живописного sci-fi в космосе, то вы по адресу. Открывайте новые миры, собирайте ресурсы, исследуйте технологии и совершенствуйтесь в неторопливом темпе No Man's Sky.

Вселенная игры непрерывно генерирует новые миры и целые сектора неизведанного космоса. Торговля, вражда, поиски и добыча. Игра просто создана для неторопливых мечтателей.

5. Ori and the Blind Forest — Ori and the Will of the Wisps