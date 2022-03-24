Киберспорт: 6 атмосферных игр, которые помогут отвлечься

Подборка замечательных проектов со всего мира, которые заставят забыть о повседневности и окунуться в совершенно новые миры, испытать новые эмоции и просто расслабиться.

1. Webbed

Игра, которая поможет отвлечься.

Очень атмосферный платформер Webbed от Sbug games не оставит равнодушным большинство игроков. Приятно ощущаемая механика игры и незамысловатый сюжет позволяют без лишнего дискомфорта погрузиться в мир зеленой рощицы на несколько часов.

Главный герой игры — отважная милашка паучиха. В игре арахнид бросает вызов большой и страшной птице-шалашнику, которая похитила возлюбленного нашей героини.

Перемещайтесь по миру, используя Паутину и свою смекалку, помогайте другим насекомым в беде и соберите свой собственный спасательный отряд.

2. Journey

Игра, которая поможет отвлечься.

Прославленная игра, лауреат многих премий и просто шедевр. Journey — приключенческая игра от Thatgamecompany, которая стала настоящим открытием для многих геймеров. Бывшая эксклюзивом для Play station — Journey теперь доступна и на ПК.

Начните свое завораживающее путешествие. Музыка в совмещении с визуальным рядом дарит игрокам уникальный эмоциональный опыт. Погрузитесь в совершенно другой мир на несколько часов.

Сюжет игры рассказывает нам о мире необычайной красоты и неизвестных существах, прокладывающих себе путь к безымянной горе сквозь живописные ландшафты.

3. Stardew Valley

Игра, которая поможет отвлечься.

А не хотелось ли вам просто бросить все и уехать. Покинуть этот полный бесполезной суеты мир, отравленный выхлопными газами, и просто начать все заново где-нибудь в тихом местечке, где время не гонит вперед? Если да, то Stardew Valley — одна из идеальных возможностей утолить свою потребность в уютном мирном сельском уголке.

Игра начинается с того, что офисный клерк, утомленный урбанистическими пейзажами, сбежал на ферму своего дедушки в чудесном местечке под названием Долина Звездопадов. Увидев не очень ухоженный участок своего предка, наш герой решает взять все в свои руки, и теперь все зависит только от игрока.

Станете ли вы успешным фермером или сельским ловеласом, а может, рыбаком? Не важно. Главное — шанс впитать в себя этот незабываемый опыт через слегка сказочную 16-битную подачу Stardew Valley.

4. No Man's Sky

Игра, которая поможет отвлечься.

Один из самых противоречивых проектов в прошлом сейчас сверкает совершенно новыми красками. No Man's Sky на релизе и сейчас — это совершенно разные игры.

Чарующие просторы космоса с завораживающей красотой неизведанных миров уже ждут вас. Если вы хотели медитативно плавного и живописного sci-fi в космосе, то вы по адресу. Открывайте новые миры, собирайте ресурсы, исследуйте технологии и совершенствуйтесь в неторопливом темпе No Man's Sky.

Вселенная игры непрерывно генерирует новые миры и целые сектора неизведанного космоса. Торговля, вражда, поиски и добыча. Игра просто создана для неторопливых мечтателей.

5. Ori and the Blind Forest — Ori and the Will of the Wisps

Игра, которая поможет отвлечься.

Двухмерный платформер про непростую судьбу лесного духа Ори покорил уже немало сердец. Если вы еще ни разу не бывали под кронами волшебного леса Нибель, то самое время окунуться в атмосферу этого красочного экшн-платформера от Moon studios.

Атмосферность и эстетическое наслаждение визуальным стилем игры — это ее главное оружие. В игре присутствует система прокачки и сохранений, а история, разворачивающаяся в Нибеле, мало кого оставляет равнодушным.

Однако не стоит забывать, что легкость прохождения немного не про этот жанр игр в целом. Придется быть готовым к тому, что ваша ловкость, смекалка и реакция будут не раз проверены в течение игры.

6. Firewatch

Игра, которая поможет отвлечься.

Красивые пейзажи трейлеров Firewatch, совмещающие в себе спокойствие природы с таинственным напряжением первобытного ужаса и тревоги, лишь прикрытие для чего-то совсем иного.

Здесь не будет хардкорного гейминга и проверок на реакцию, но это ничуть не мешает держать игрока во внимании. Вся игра — это, по сути, хорошо прописанная история с непростым смыслом, и именно это в ней демонстрируется. Одиночество, тревога, бегство от себя на фоне ослепительно красивых лесов.

Трогательный сюжет, полностью разыгранный диалогами, которые не оставляют равнодушным.

Гэсэр Галсанов