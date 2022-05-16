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NaVi прошли в плей-офф PGL Major Antwerp 2022, Bad News Eagles выбыли

Читать «СЭ» в
PGL Major Antwerp 2022.
Фото HLTV

Последние матчи игрового дня 15 мая на PGL Major Antwerp 2022 NaVi против NIP и Imperial против Bad News Eagles закончились победами NaVi и Imperial. Игры прошли в формате best of 3 (матчи до 3 побед).

NaVi vs NIP (2-1)

Первая карта Inferno — выбор NIP — завершилась в пользу NaVi (16:6). Вторая карта Mirage — выбор NaVi — закончилась победой NIP (16:14). Третья карта Ancient завершилась разгромом NIP (16:4) в пользу NaVi.

Imperial vs Bad News Eagles (2-0)

Первая карта игры Inferno — выбор Imperial — завершилась в пользу Imperial (16:13). Вторая карта игры Mirage — выбор Bad News Eagles — закончилась для «орлов» поражением (14:16).

Матчи PGL Major Antwerp 2022 проходят с 9 по 22 мая в Бельгии. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов США.

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