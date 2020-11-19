Team Secret номинирована на титул команды года по версии The Game Awards 2020

Организаторы ежегодной премии The Game Awards назвали финалистов киберспортивных номинаций. World Team Secret стала номинантом в категории «Лучшая киберспортивная команда», а Йорьен «Sheever» ван дер Хейден поборется за звание «Лучшего ведущего».

Dota 2, в отличие от CS:GO, League of Legends, Fortnite, Valorant и Call of Duty: Modern Warfare, не вошла в список претендентов на звание лучшей дисциплины. В других номинациях («Лучший киберспортсмен», «Лучший тренер», «Лучший турнир») также не оказалось представителей Dota 2.

Церемония награждения The Game Awards 2020 состоится 10 декабря. Трансляция пройдет из трех студий в Лос-Анджелесе, Лондоне и Токио.