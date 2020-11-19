Team Secret номинирована на титул команды года по версии The Game Awards 2020
Организаторы ежегодной премии The Game Awards назвали финалистов киберспортивных номинаций. World Team Secret стала номинантом в категории «Лучшая киберспортивная команда», а Йорьен «Sheever» ван дер Хейден поборется за звание «Лучшего ведущего».
Dota 2, в отличие от CS:GO, League of Legends, Fortnite, Valorant и Call of Duty: Modern Warfare, не вошла в список претендентов на звание лучшей дисциплины. В других номинациях («Лучший киберспортсмен», «Лучший тренер», «Лучший турнир») также не оказалось представителей Dota 2.
Церемония награждения The Game Awards 2020 состоится 10 декабря. Трансляция пройдет из трех студий в Лос-Анджелесе, Лондоне и Токио.
Дополнительная информация:
https://dota2.net/news/44683-team-secret-nominirovana-na-titul-komandy-goda-po-versii-the-game-awards-2020
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