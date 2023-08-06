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Сегодня, 16:05

Свищев объяснил наказание украинских киберспортсменов за игру с россиянами

Виктория Кравченко
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, почему украинская федерация киберспорта внесла в черный список двух игроков команды Team Spirit по игре Dota 2.

«Решение было принято от злости и безысходности. Люди просто завидуют большим гонорарам, которые получили спортсмены, причина вовсе не в том, что они выступали вместе с россиянами. Team Spirit — интернациональная команда, которая тренируется и базируется в Сербии, о чем все прекрасно знают. Поэтому просто их жаба душит, что ребята много зарабатывают. У этого только одно объяснение — корысть», — цитирует Свищева ТАСС.

В черный список были внесены Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков. Украинская федерация киберспорта наказала украинских спортсменов за то, что они играли в одной команде с россиянами Ярославом Найденовым, Магомедом Халиловым и Денисом Сигитовым.

Источник: https://tass.ru/sport/18455143
Дмитрий Свищев
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