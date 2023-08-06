Генри Кавилл в роли Геральта оказался хорошим фехтовальщиком — эксперт оценил

Дэйв Роулингс, мастер фехтования на мечах, оценил сцену резни в Блавикене из первого сезона «Ведьмака» — и остался доволен Генри Кавиллом. «Он в очень, очень хорошей физической форме. Мне нравится, как естественно он двигается».

Интересно, что постановка боя не очень понравилась эксперту — слишком уж часто там использовался обратный хват меча, непрактичный и небезопасный с точки зрения реального фехтования. Он даже назвал бой в Блавикене «самым разочаровывающим во всём сериале».