Стартует второй сезон марафона «Московский киберспорт»

2 ноября стартует второй сезон марафона онлайн-турниров «Московский киберспорт».

Как сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта, в течение двух месяцев пройдут турниры по различным дисциплинам компьютерного спорта, интерактивному футболу, интерактивному баскетболу и шахматам. Призовой фонд второго сезона «Московского Киберспорта» составит порядка 2 миллионов рублей. Главный организатор проекта — Федерация компьютерного спорта г.Москвы при участии Федерации шахмат Москвы, Федерации футбола Москвы, Ассоциации студенческого баскетбола и поддержке Департамента спорта г.Москвы.

«Московский Киберспорт» — важная составляющая спортивного календаря столицы, — сказал руководитель Департамента спорта г. Москвы Алексей Кондаранцев. — Эти соревнования зарекомендовали себя как отличная стартовая площадка для молодых талантов и тренировочная база для профессионалов. Уже в первом сезоне новое мероприятие завоевало популярность у зрителей и партнеров, второй сезон должен стать еще ярче. Особую актуальность «Московский Киберспорт» обретает в условиях непростой санитарно-эпидемиологической обстановки в Москве. Приглашаем принять участие всех любителей киберспорта! Играем дома, друзья!"

По сравнению с первым сезоном «Московского Киберспорта» участников ждет несколько приятных новаций: появится одна из величайших стратегий реального времени Warcraft III, также в программу включен особый режим соревновательной головоломки Hearthstone Battlegrounds (Поля сражений).

При этом сохранены все дисциплины и виды программы, которые особо полюбились участникам первого сезона «Московского Киберспорта»: шутер Counter-Strike: Global Offensive, боевые арены Dota 2 и World of Tanks, стратегия в реальном времени StarCraft II, популярный спортивный симулятор NHL'21, а также соревновательные головоломки Hearthstone, League of Runeterra и Dota Underlords.

Федерация шахмат Москвы в рамках «Московского Киберспорта» проведет традиционный «Московский блиц», Детско-юношеское первенство столицы, матч между Москвой и Санкт-Петербургом и международные турниры — все в режиме онлайн.

Ассоциация студенческого баскетбола приглашает на турнир по интерактивному баскетболу NBA'21 «Движение вверх», а для любителей дрифта снова пройдут соревнования по техническим симуляторам Car X и Assetto Corsa.

Также планируется проведение и развитие проекта «Турнир звезд спорта по CS:GO», который в первом сезоне вызвал большой интерес и внимание аудитории.

Турниры будут проходить на платформе cybermos.ru, которая была создана специально для проекта «Московский Киберспорт», и совершенствуется, ставя перед собой амбициозные цели и задачи по предоставлению индустрии киберспорта Москвы лучших технологических решений для развития вида спорта и, в целом, индустрии, предоставляя возможность для консолидации: игроков, турнирных операторов, спонсоров, структур, различных соревновательных проектов и отделений ФКС города Москвы, других заинтересованных в развитии вида спорта.

В рамках первого сезона «Московского Киберспорта» состоялось более 300 турниров. Соревнования шли с мая по август и собрали несколько десятков тысяч участников и более миллиона просмотров трансляций. Проект поддержали гроссмейстер Сергей Карякин, бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев, баскетболист Тимофей Мозгов и другие. Общий охват в СМИ превысил 10 миллионов человек.