NoTechies не будут играть вместе во втором дивизионе СНГ

Состав NoTechies не будет выступать во втором дивизионе региона СНГ, информирует Cybersport.Metaratings.ru.

Оставшиеся игроки команды Владислав Crystallize Кристанек и Егор Ergon Козлов не будут выступать вместе и уже начали поиски новых коллективов.

Соответственно, слот команды NoTechies во втором дивизионе достанется новому коллективу Solo — Dota Team.

Ранее Бакыт Zayac Эмилжанов сообщил, что он покинул коллектив NoTechies. На данный момент киберспортсмен находится в поиске новой команды.

В первом дивизионе DPC 2021: Season 1 для СНГ коллектив NoTechies выиграл лишь один матч из семи и упал в нижний дивизион.