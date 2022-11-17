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Сегодня, 01:24

Стартовала полноценная работа Call of Duty: Warzone 2

Евгений Козинов
Корреспондент
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Состоялся официальный релиз нового киберспортивного шутера Call of Duty: Warzone 2. Игра бесплатно доступна по всему миру на ПК (Steam и Battle.net), PlayStation и Xbox.

Особенностями второй части королевской битвы от популярной серии игр является карта «Аль Мазра» с 18 достопримечательностями, обновленный Гулаг 2 на 2, новый режим DMZ, новый транспорт, новые механики и новые игровые функции.

Также Call of Duty: Warzone 2 бесплатно доступна и в России с полной локализацией. Однако игроки могут столкнуться с некоторыми ограничениями.
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