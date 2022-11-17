Стартовала полноценная работа Call of Duty: Warzone 2

Состоялся официальный релиз нового киберспортивного шутера Call of Duty: Warzone 2. Игра бесплатно доступна по всему миру на ПК (Steam и Battle.net), PlayStation и Xbox.

Особенностями второй части королевской битвы от популярной серии игр является карта «Аль Мазра» с 18 достопримечательностями, обновленный Гулаг 2 на 2, новый режим DMZ, новый транспорт, новые механики и новые игровые функции.