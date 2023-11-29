Российская игра Atomic Heart вошла в Зал славы игровой индустрии

Atomic Heart попала в виртуальный Зал славы, созданный российской Организацией развития видеоигровой индустрии.

На сайте отмечается, что успехи игры превзошли любые ожидания — от показателя в 5 миллионов игроков, достигнутого всего-то за 3 недели, до топовых позиций записей из саундтрека в Яндекс.Музыке.

Вместе с игрой в Зал славы вошел и один из ее создателей — сооснователь студии Mundfish Роберт Багратуни.