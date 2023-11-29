Достримился: китайский студент умер после очередной ночной трансляции

Трагичная история произошла в Китае. Молодой студент Ли Хао устроился на работу стримером, продолжая при этом учиться. Вскоре он перешел на ночные смены, ведь за них платили больше. В результате Ли был обязан отстримить 240 часов игр за 26 дней, с 9 вечера до 6 утра — всего за 420 долларов.

Трудоспособности молодого человека можно было бы позавидовать, если бы не финал истории — организм не выдержал, и Ли просто умер во сне. Это вызвало огромный скандал, в том числе и из-за компенсации, которую компания предложила родственникам покойного — «целых» 700 долларов.