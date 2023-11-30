Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 13:29

Графический роман и аудиосериал — названы новые проекты создателя ГТА

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Absurd Ventures

Дэн Хаузер, один из авторов серии GTA, анонсировал первые проекты своей новой студии — чем изрядно обескуражил геймеров.

GTA Online. Создатель GTA, ушедший из Rockstar, покажет свою игру в одно время с GTA 6

Несмотря на то, что в Absurd Ventures и раньше заявляли, что будут заниматься не только играми, но и книгами с сериалами, все ждали именно игру в духе GTA. Однако вместо этого студия анонсировала графический роман и аудиосериал.

Комикс American Caper расскажет о простых людях, семьи которых пострадали от коррумпированых политиков и преступников. Аудиосериал A Better Paradise будет триллером, события которого развернутся в недалеком будущем.

Впрочем, вероятно, что в будущем по этим сеттингам создадут и что-то играбельное.

Источник: iXBT
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»
МОК еще не пустил россиян в Париж-2024, но уже готов проверить их на «нейтральность»
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Руководство «Ак Барса» не считает приглашение Билялетдинова ошибкой
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская игра Atomic Heart вошла в Зал славы игровой индустрии

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости