Графический роман и аудиосериал — названы новые проекты создателя ГТА

Дэн Хаузер, один из авторов серии GTA, анонсировал первые проекты своей новой студии — чем изрядно обескуражил геймеров.

Несмотря на то, что в Absurd Ventures и раньше заявляли, что будут заниматься не только играми, но и книгами с сериалами, все ждали именно игру в духе GTA. Однако вместо этого студия анонсировала графический роман и аудиосериал.

Комикс American Caper расскажет о простых людях, семьи которых пострадали от коррумпированых политиков и преступников. Аудиосериал A Better Paradise будет триллером, события которого развернутся в недалеком будущем.

Впрочем, вероятно, что в будущем по этим сеттингам создадут и что-то играбельное.