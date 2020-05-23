Режим Ultimate Team принес Electronic Arts прибыль в 1,49 миллиарда долларов за 2020 год

Финансовый аналитик Даниэль Ахмад подсчитал выручку Electronic Arts от режима Ultimate Team в FIFA.

По информации источника, прибыль компании серьезно выросла за последние пять лет. За 2015 финансовый год EA Sports получила 587 миллионов долларов, а выручка за 2020 год составила рекордные 1,49 миллиарда долларов.

Ultimate Team — онлайн-режим в FIFA, в который, по словам разработчиков, ежедневно играют миллионы человек по всей планете. В режиме необходимо собирать карточки с футболистами, собирать составы и играть с людьми по сети. Для улучшения состава многие приобретают платные наборы, в которых содержатся карточки с футболистами.