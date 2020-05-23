Режим Ultimate Team принес Electronic Arts прибыль в 1,49 миллиарда долларов за 2020 год
Финансовый аналитик Даниэль Ахмад подсчитал выручку Electronic Arts от режима Ultimate Team в FIFA.
По информации источника, прибыль компании серьезно выросла за последние пять лет. За 2015 финансовый год EA Sports получила 587 миллионов долларов, а выручка за 2020 год составила рекордные 1,49 миллиарда долларов.
Ultimate Team — онлайн-режим в FIFA, в который, по словам разработчиков, ежедневно играют миллионы человек по всей планете. В режиме необходимо собирать карточки с футболистами, собирать составы и играть с людьми по сети. Для улучшения состава многие приобретают платные наборы, в которых содержатся карточки с футболистами.
EA Net Revenue from Ultimate Team— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 20, 2020
FY 2020: $ 1.49bn
FY 2019: $ 1.37bn
FY 2018: $ 1.18bn
FY 2017: $ 775m
FY 2016: $ 660m
FY 2015: $ 587m