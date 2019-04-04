Принц Гарри предложил запретить Fortnite

Принц Гарри Уэльский предложил запретить не только знаменитую компьютерную игру Fortnite, но и другие онлайн-игры на территории Великобритании. По его словам, он консультировался по этому поводу с экспертами по психическому здоровью, и это развлечение можно сравнить с зависимостью от наркотиков и алкоголя.

– Игру нужно запретить . Она создана для того, чтобы вызывать зависимость и держать людей перед компьютером, – цитирует Принца Гарри Daily Express. – Это безответственно, ведь родители не знают, как бороться с этим. Считаю, что это довольно опасно, потому что здесь нет ограничений.