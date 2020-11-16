Northern Lights вернулась на первую строчку PCS 3

Команда Александра «BatulinS» Батулина вновь возглавила турнирную таблицу PUBG Continental Series 3 по результатам третьего игрового дня финала. Ранее Northern Lights выиграла один матч из четырех.

Коллектив TORNADO ENERGY на данный момент входит в первую четверку. Natus Vincere финишировали вчерашний игровой день на седьмой строчке рейтинга, а FaZe Clan — на 13-й.

Финальный этап третьего сезона PUBG Continental Series в Европе пройдет с 7 по 22 ноября. Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч долларов США.