Natus Vincere заняли предпоследнее место на восьмой неделе PUBG Europe League

Natus Vincere заняли 15-е место после первых матчей восьмой недели на PUBG Europe League. Команда Вадима "POKAMOLODOY" Ульшина заработала один балл. Несмотря на это, NAVI остались на первой строчке в общей таблице турнира.

Лучшей командой после первых матчей восьмой недели стала Raise Your Edge (18 баллов). Team Liquid и Team Reciprocity набрали по 17 очков и вошли в топ-3. В первой восьмерке также оказались Pittsburgh Knights, Digital Athletics, FaZe Clan, UNITY и ENCE eSports.

Вторая фаза PUBG Europe League проходит с 17 мая по 7 июля в Берлине. 16 участников посеяли в одну группу, где они соревнуются на протяжении всего чемпионата. Призовой фонд турнира составляет 350 тысяч долларов — его разделят восемь лучших команд.