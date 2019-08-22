Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Киберспорт

Монахи из Таиланда выиграли киберспортивный чемпионат по мобильным гонкам

08:30

Три монаха-ученика стали чемпионами киберспортивного турнира по мобильным гонкам. Они победили в специальном состязании в рамках KKU Nong Khai Fair 2019 — это ежегодное мероприятие для студентов Khon Kaen University, где помимо традиционных олимпиад по академическим дисциплинам также проводят соревнования по киберспорту.

Победившие на турнире монахи — ученики старшей школы Balee Sathit Suksa, которая находится в северо-восточной провинции Таиланда. По словам их академического координатора, старшеклассники хотели поучаствовать в соревновании по киберспорту, и руководство школы предоставило им такую возможность. Он объяснил, что хоть их учебное заведение и предназначено для монахов, они изучают религию только 20 часов в неделю, а остальное время уделяют традиционной учебе. Студенты познакомились с миром киберспорта в компьютерном классе, который недавно появился в их школе.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/games/news/monakhi-iz-tailanda-vyigrali-kibersportivnyi-chempionat-po-mobilnym-gonkam

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир