Монахи из Таиланда выиграли киберспортивный чемпионат по мобильным гонкам

Три монаха-ученика стали чемпионами киберспортивного турнира по мобильным гонкам. Они победили в специальном состязании в рамках KKU Nong Khai Fair 2019 — это ежегодное мероприятие для студентов Khon Kaen University, где помимо традиционных олимпиад по академическим дисциплинам также проводят соревнования по киберспорту.

Победившие на турнире монахи — ученики старшей школы Balee Sathit Suksa, которая находится в северо-восточной провинции Таиланда. По словам их академического координатора, старшеклассники хотели поучаствовать в соревновании по киберспорту, и руководство школы предоставило им такую возможность. Он объяснил, что хоть их учебное заведение и предназначено для монахов, они изучают религию только 20 часов в неделю, а остальное время уделяют традиционной учебе. Студенты познакомились с миром киберспорта в компьютерном классе, который недавно появился в их школе.