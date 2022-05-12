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Мобильная королевская битва по Call of Duty будет доступна только по инвайтам

Пьеретта АРКАН
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Activision объявила, что мобильный Battle Royale по Call of Duty находится на стадии закрытого альфа-теста.
Фото callofduty.com

Activision объявила, что мобильный Battle Royale по Call of Duty находится на стадии закрытого альфа-теста. Мультиплеерный шутер разрабатывают под кодовым названием Project Aurora — окончательное наименование пока неизвестно.

Разработчики пояснили, что формат закрытой альфа-версии ограничен по размеру и на данном этапе разработки проекту «Аврора» пока не требуется большое количество участников. Поэтому сейчас у игроков нет возможности свободно зарегистрироваться на тестирование, закрытая альфа-версия доступна только для ограниченного числа участников по прямому приглашению.

Тем не менее разработчики обещали, что будут добавлять новых игроков по мере достижения новых этапов разработки. Точного срока выхода игры в свободный доступ пока названо не было

Источник: https://www.callofduty.com/blog/2022/05/call-of-duty-project-aurora-mobile-battle-royale-closed-alpha
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