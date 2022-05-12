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Сегодня, 12:08

В SMITE пройдет коллаборация с группой Slipknot

Пьеретта АРКАН
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В SMITE пройдет коллаборация с группой Slipknot.
Фото https://twitter.com/SMITEGame

В игре Smite пройдёт кроссовер с музыкальной ню-метал-группой Slipknot и станут доступны скины легендарных участников группы: Кори Тейлора, Сида Уилсона, Крейга Джонса, Майкла Пфаффа, клоуна, Джея Вайнберга, Мика Томсона, Джима Рута и Алессандро Вентурелла.

Детально проработанные облики участников группы Slipknot будут доступны уже в мае 2022 года в SMITE. А также популярные треки группы начнут звучать над полями сражений.

SMITE — MOBA игра с видом от третьего лица от компании Hi-Rez Studios, выпущенная в 2014 году. Оригинальность игры главным образом состоит в персонажах — на полях сражений игрокам предстоит взять на себя роль богов разных мифологий.

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