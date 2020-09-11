Компания EA Sports опубликовала список лучших игроков FIFA 21.

Лучшим стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси (рейтинг — 93). Второй по силе игрок — форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (92), третий — нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (91).

Топ-10 игроков FIFA 21:

1. Лионель Месси («Барселона») — 93

2. Криштиану Роналду («Ювентус») — 92

3. Роберт Левандовски («Бавария») — 91

4. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — 91

5. Неймар («ПСЖ») — 91

6. Ян Облак («Атлетико») — 91

7. Виргил ван Дейк («Ливерпуль») — 90

8. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 90

9. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 90

10. Садио Мане («Ливерпуль») — 90

FIFA 21 выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Позднее появится версия симулятора для консолей нового поколения.