Месси — лучший игрок FIFA 21, Роналду и Левандовски — в тройке
Компания EA Sports опубликовала список лучших игроков FIFA 21.
Лучшим стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси (рейтинг — 93). Второй по силе игрок — форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (92), третий — нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (91).
Топ-10 игроков FIFA 21:
1. Лионель Месси («Барселона») — 93
2. Криштиану Роналду («Ювентус») — 92
3. Роберт Левандовски («Бавария») — 91
4. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — 91
5. Неймар («ПСЖ») — 91
6. Ян Облак («Атлетико») — 91
7. Виргил ван Дейк («Ливерпуль») — 90
8. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 90
9. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 90
10. Садио Мане («Ливерпуль») — 90
FIFA 21 выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. Позднее появится версия симулятора для консолей нового поколения.