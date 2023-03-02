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Сегодня, 18:59

Lollipop21k может покинуть состав Websterz по CS:GO

Алина Савинова
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В белорусском составе Websterz по CS:GO могут произойти изменения, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, состав Websterz может покинуть Игорь lollipop21k Солодков. Ему на замену может прийти бывший игрок Aurora Gaming Амин sugaR Азимов. Именно с ним в составе команда проводит последние тренировки.

Если данная замена произойдет, то в составе Websterz будут выступать четыре белоруса и один азербайджанец.

На данный момент состав Websterz занимает 97-е место в рейтинге HLTV.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/lollipop21k-pokinet-sostav-websterz-po-cs-go-232203/
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