Nemiga и VP могут обменяться игроками

Киберспортивные организации Virtus.pro и Nemiga Gaming могут произвести обмен игроками, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, главным кандидатом на роль керри в составе VP является Илья Kiritych Ульянов, который в первом сезоне выступал за Nemiga Gaming. Таким образом, белорусская организация может остаться без керри. Однако, как нам стало известно, Nemiga уже тестировала у себя в составе Александра krylat Крылатова из VP. В случае, если Kiritych действительно перейдет в стан Virtus.pro, а Nemiga одобрит кандидатуру krylat, то команды попросту обменяются игроками. Однако, условия сделки с финансовой точки могут быть разными для организаций.