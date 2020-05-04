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Команда «Xron» выиграла ALGS Online #5 Europe, Gambit заняла второе место

16:35

Состав Дмитрия «Xron» Сахарука «чмк» стал победителем пятого турнира серии Apex Legends Global Series Online в европейском дивизионе. Он опередил Gambit Esports на шесть очков.

Третье место досталось Alliance, а Virtus.pro вошла в топ-5. Natus Vincere не удалось попасть в десятку сильнейших — команда Никиты «clawz» Марчинского остановилась на 18-й позиции.

Apex Legends Global Series Online #5 — серия онлайн-турниров, в которой разыгрываются очки ALGS. Они нужны для получения квот на турнирах серии Premier и Major. Призовой фонд каждого ивента ALGS Online составляет 23 тысяч долларов, из них 7,2 тысячи получает чемпион.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/apex-legends/news/komanda-xron-vyigrala-algs-online-5-europe-gambit-zanyala-vtoroe-mesto

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