Команда «Xron» выиграла ALGS Online #5 Europe, Gambit заняла второе место

Состав Дмитрия «Xron» Сахарука «чмк» стал победителем пятого турнира серии Apex Legends Global Series Online в европейском дивизионе. Он опередил Gambit Esports на шесть очков.

Третье место досталось Alliance, а Virtus.pro вошла в топ-5. Natus Vincere не удалось попасть в десятку сильнейших — команда Никиты «clawz» Марчинского остановилась на 18-й позиции.

Apex Legends Global Series Online #5 — серия онлайн-турниров, в которой разыгрываются очки ALGS. Они нужны для получения квот на турнирах серии Premier и Major. Призовой фонд каждого ивента ALGS Online составляет 23 тысяч долларов, из них 7,2 тысячи получает чемпион.