Известный киберспортсмен совершил самоубийство

Скончался стример и бывший киберспортсмен Байрон «Reckful» Бернстайн. Об этом сообщили его бывшая девушка и сосед по комнате. Подтверждение информации позднее появилось в социальных сетях. В частности, об этом написал инсайдер Род Бреслау. Сообщается, что он покончил с собой.

according to his ex girlfriend, Byron 'Reckful' Bernstein has passed away. i can't believe this. — Rod Breslau (@Slasher) July 2, 2020

Бернстайну был 31 год. Американец известен прежде всего по выступлениям в World of Warcraft и Asheron's Call. Так, в 2010 году он выиграл турнир по World of Warcraft MLG Washington DC. Выступал за compLexity Gaming. Кроме того, он стримил на Twitch. На его канал подписаны около 926 тысяч человек.

Свое последнее сообщение в Twitter «Reckful» написал сегодня. «Мне жаль всех, кто имеет дело с моим сумасшествием», — говорится в нем.

ahh, i feel bad for anyone who has to deal with my insanity — Reckful (@Byron) July 2, 2020

Стример страдал от биполярного расстройства личности. Ранее его старший брат Гай, у которого был такой же диагноз, также совершил самоубийство.