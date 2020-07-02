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Известный киберспортсмен совершил самоубийство

2 июля 2020, 20:26
Байрон Бернстайн. Фото Twitter.
Байрон Бернстайн. Фото Twitter.

Скончался стример и бывший киберспортсмен Байрон «Reckful» Бернстайн. Об этом сообщили его бывшая девушка и сосед по комнате. Подтверждение информации позднее появилось в социальных сетях. В частности, об этом написал инсайдер Род Бреслау. Сообщается, что он покончил с собой.

Бернстайну был 31 год. Американец известен прежде всего по выступлениям в World of Warcraft и Asheron's Call. Так, в 2010 году он выиграл турнир по World of Warcraft MLG Washington DC. Выступал за compLexity Gaming. Кроме того, он стримил на Twitch. На его канал подписаны около 926 тысяч человек.

Свое последнее сообщение в Twitter «Reckful» написал сегодня. «Мне жаль всех, кто имеет дело с моим сумасшествием», — говорится в нем.

Стример страдал от биполярного расстройства личности. Ранее его старший брат Гай, у которого был такой же диагноз, также совершил самоубийство.

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