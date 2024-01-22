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22 января, 23:00

Игры будущего в Казани: даты проведения и когда церемония открытия

«Игры Будущего» в Казани пройдут с 21 февраля по 3 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Общий вид на Казань.
Фото Александр Волгин

Турнир международного уровня, первые в истории «Игры Будущего», пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Церемония открытия состоится 23 февраля, а сами соревнования начнутся 21 февраля.

Основной площадкой проведения турнира станет выставочный комплекс «Казань Экспо». Также для проведения Игр планируется задействовать как спортивные, так и новые объекты (например, новый IT-квартал), а также Иннополис.

Международный турнир будет проходить по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них олицетворяет концепцию «фиджитал» (physical+digital), то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR-/AR-технологию.

Соревнования соберут порядка 2000 участников, ожидаемое количество просмотров на стриминговых площадках — более 150 миллиона зрителей. Старт реализации билетной программы «Игр Будущего» 2024 года в Казани запланирован на июль 2023 года.

Информация о турнире была направлена в более чем 100 дружественных стран, 29 из них уже подтвердили свое участие.

Глава оргкомитета «Игр Будущего» Игорь Столяров назвал сумму призовых, которые получат победители соревнований в 2024 году, — это 25 миллионов долларов.

В Казани готовят «Игры Будущего». Основная информация про новый турнир по фиджитал-спорту

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