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Хабиб, Фьюри и Джошуа в новом ролике по игре про UFC

03:47

Компания EA Sports опубликовала видео с нововведениями в игре про смешанные единоборства UFC 4.

«С усовершенствованным контролем ударов, технологией Real Player Motion, поднимающей взаимодействие игроков в грэпплинге на новый уровень, новой системой болевых приёмов и полностью переработанным граунд-энд-паунд игроки смогут ощутить атмосферу и реалистичность каждого этапа поединка во время игры в EA SPORTS UFC 4», — говорится в анонсе к трейлеру.

UFC 4 выйдет 14 августа на PS4 и Xbox One, а впоследствии станет доступна на PS5 и Xbox Series X.

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