Финальная игровая неделя «Московского Киберспорта» пройдет 15-20 декабря

Заключительная игровая неделя «Московского Киберспорта» состоится с 15 по 20 декабря. В нем будут участвовать представители различных дисциплин.

Последний турнир по NHL 21 пройдет в воскресенье, 20 декабря. Призовой фонд — 5 тысяч рублей. Победителю достанется 3 тысячи.

В турнире по FIFA 21 победителю также достанется 5 тысяч рублей, а призовой фонд составит 10 тысяч. С призовым фондом в 130 тысяч 19-20 декабря пройдут виртуальные гонки Assetto Corsa. Игроки в Warcraft III разыграют призовой фонд в 50 000 рублей. Такой же призовой фонд у турнира по Hearthstone.

На турнире по League of Legends во втором сезоне «Московского Киберспорта» призовой фонд составит 25 тысяч рублей. 12,5 тысячи получит победитель.

В этом сезоне суперфиналы в Dota 2 и CS:GO будут только для команд. Матчи пройдут 19-20 декабря, призовой фонд — по 150 тысяч рублей. Победитель получил 80 тысяч.

Второй сезон «Московского Киберспорта» проходит в ноябре-декабре 2020 года. Его общий призовой фонд составит порядка двух миллионов рублей.