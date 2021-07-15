Девушка-баскетболистка впервые появится на обложке баскетбольного симулятора НБА

Баскетболистка «Чикаго Скай» Кэндис Паркер появится на обложке нового баскетбольного симулятора NBA 2K22. Она станет первым игроком из ВНБА, которая станет лицом игры этой серии.

«Чрезвычайно горжусь, что стала первой спортсменкой в истории NBA 2K. Для меня большая честь работать с компанией, которая верит в женщин и делает ставку на нас, чтобы добиться успеха. Я надеюсь, что за ними последует еще много крутых женщин», — написала Паркер в Twitter.

Также будут еще два варианта обложек. На одном будет Лука Дончич из «Далласа», а на другом — легенды НБА Карим Абдул-Джаббар, Дирк Новицки и Кевин Дюрант.

Выход NBA 2K22 запланирован на 10 сентября 2021 года.