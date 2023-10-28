Смит — о Team Spirit на The International 2023: «Мы рады такому результату наших соотечественников»

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход Team Spirit в финал верхней сетки плей-офф The International 2023 по Dota 2.

«Спириты» победили соперников из Team Liquid со счетом 2:1. Позже им предстоит сразиться с китайской командой LGD.

«Безусловно, мы очень рады такому результату наших соотечественников. Team Spirit гарантировали себе топ-3 турнира и имеют отличные шансы на то, чтобы повторить свой результат двухлетней давности. Отдельно радует, что в начале карьеры некоторые спортсмены коллектива активно выступали на наших турнирах. В идеале, конечно, хотелось бы увидеть в финале пару Spirit — BB, но и те результаты, которые уже показали ребята из России, заслуживают похвалы», — сказал Смит «СЭ».

Победитель этого матча, кем бы он ни был, будет играть с теми, кто выберется из сетки проигравших. Сейчас шансы на это есть у четырех команд — все той же Team Liquid, Gaming Gladiators, Azure Ray и BetBoom Team.