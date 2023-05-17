Киберспорт
Новости
Игры
Главная
Киберспорт

17 мая, 22:58

Анонс новой части Mortal Kombat состоится 18 мая

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Завтра, 18 мая, будет презентована новая часть Mortal Kombat, сообщает NetherRealm Studios. Версия будет доступна только на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Презентация начнется в 16.00 мск.

На PS4 и Xbox One новая часть не будет поддерживаться. Разработка игры ведется только для новых консолей.

Стоимость стандартного издания составит 70 долларов, «премиум» будет стоить 110 долларов, на коллекционную версию придется потратить в 250 долларов.

Mortal Kombat — одна из популярнейших франшиз, в которую входят игры, фильмы, мультсериалы, комиксы и книги. Первая игра вышла в 1992 году.
3
0
Читайте также
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

MOUZ может внести изменения в состав по CS:GO
Новости
RSS RSS
Все новости