Анонс новой части Mortal Kombat состоится 18 мая

Завтра, 18 мая, будет презентована новая часть Mortal Kombat, сообщает NetherRealm Studios. Версия будет доступна только на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Презентация начнется в 16.00 мск.

На PS4 и Xbox One новая часть не будет поддерживаться. Разработка игры ведется только для новых консолей.

Стоимость стандартного издания составит 70 долларов, «премиум» будет стоить 110 долларов, на коллекционную версию придется потратить в 250 долларов.

Mortal Kombat — одна из популярнейших франшиз, в которую входят игры, фильмы, мультсериалы, комиксы и книги. Первая игра вышла в 1992 году.