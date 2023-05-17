MOUZ может внести изменения в состав по CS:GO

Киберспортивная организация MOUZ рассматривает вариант изменения состава по CS:GO, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, замены не будут носить массовый характер. Отмечается, что такое решение обусловливается неудовлетворительным результатом MOUZ за BLAST.tv Paris Major 2023, где коллектив на Challengers Stage проиграл три матча из трех и вылетел из турнира.

Мейджор в Париже проходит с 8 по 21 мая. Призовой фонд турнира составляет 1 250 000 долларов.