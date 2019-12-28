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Новости   //    Киберспорт   //    League of Legends

«PvPStejos» покинул Gambit Esports

08:10

Топлейнер Александр «PvPStejos» Глазков вышел из состава Gambit Esports по League of Legends. В комментарии для клуба игрок сообщил, что в следующем сезоне планирует играть на позиции лесника. Кто заменит в команде Глазкова, неизвестно.

«PvPStejos» присоединился к Gambit в мае 2017 года. Вместе с клубом он стал пятикратным чемпионом континентальной лиги, а также получил звание лучшего игрока LCL Summer 2018. Помимо этого, Глазков выступил за команду на четырех международных соревнованиях.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/pvpstejos-pokinul-gambit-esports

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