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Natus Wincere и Moscow Five сыграют на LCL Open Cup Spring 2020

08:20

Начался групповой этап LCL Open Cup Spring 2020 по League of Legends. Из открытых квалификаций в эту стадию прошли восемь команд, в том числе Natus Wincere, Moscow Five, два состава Future Perfect и другие коллективы.

Групповая стадия LCL Open Cup проходит по двойной круговой системе. 16 команд посеяли в четыре группы, в каждую попали два представителя LCL Spring 2020 и два коллектива из открытых квалификаций. Две лучшие команды из каждой группы попадут в плей-офф, где в сетке формата single-elimination разыграют путевку в финал состязания. Решающее противостояние состоится в офлайне.

LCL Open Cup проходит с 19 февраля по 29 марта. Коллективы разыгрывают миллион рублей.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/natus-wincere-i-moscow-five-sygrayut-na-lcl-open-cup-spring-2020

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