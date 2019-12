Mata стал главным тренером Royal Never Give Up

Бывший игрок состава T1 по League of Legends Чо «Mata» Се Енг продолжит карьеру в китайском клубе Royal Never Give Up — он заменит Чу «Steak» Лу Си на посту главного тренера.

15 декабря «Mata» официально объявил об окончании игровой карьеры и уходе из T1. Вместе с командой он занял 3-4 место на 2019 World Championship. Mata выступал на профессиональной сцене League of Legends с 2013 года. В прошлом киберспортсмен представлял Royal Never Give Up, KT Rolster, T1 и Samsung White, в составе которой победил на World Championship в 2014 году.