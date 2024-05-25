GTA 6 потянут в 4K? Какими будут видеокарты GeForce RTX 5080 и RTX 5090

В Россию видеокарты завезут вновь через параллельный импорт с традиционной нехилой надбавкой.

Перед релизом GTA 6 и «зеленые» из стана NVIDIA, и «красные» из AMD попытаются удивить общественность мощностью новых видеокарт. То, что NVIDIA уже в течение 2024 года представит два новых флагмана, говорят все инсайдеры. Рассказываем, что мы знаем про GeForce RTX 5090 и RTX 5080 прямо сейчас.

Дата выхода GeForce RTX 5080 и RTX 5090

С 2016 года NVIDIA выпускает новое поколение видеокарт каждые два года. RTX 3080 была выпущена в 2020-м, а спустя два года, в 2022-м, вышла RTX 4080. Видеокарта нового поколения RTX 5080 будет анонсирована в 2024-м и выйдет до конца года. Как и RTX 5090, которая будет выпущена после RTX 5080. Карты должны выйти в 4 квартале 2024 года с разницей в несколько недель.

Характеристики RTX 5080 (по слухам и инсайдам)

Характеристики RTX 5080 держатся за закрытой дверью, хотя без слухов не обходится. Предполагается, что RTX 5080 будет использовать видеопамять типа GDDR7, как и RTX 5090. Объем памяти, по слухам, останется прежним — 16 Гб.

Что касается шины памяти, то в RTX 5080, вероятно, будет установлена 256-битная шина. Такая же шина установлена в RTX 4080, RTX 4080 Super и RTX 4070 Ti Super.

Так выглядел референс RTX 4080. Фото club386.com/nvidia-geforce-rtx-4080-review

Характеристики RTX 5090 (по слухам и инсайдам)

Новая флагманская модель, в отличие от RTX 5080, должна получить 512-битную разрядность. Шина памяти в RTX 5090 будет на 33% шире, чем у RTX 4090. Пропускная способность памяти будет увеличена на 77% по сравнению с первой. RTX 5090 получит такой же тип памяти (как и в случае с RTX 5080) — GDDR7.

А это референс RTX 4090. Карта получилась очень большой и толстой. Фото pcgamer.com

Сколько будут стоить RTX 5080 и RTX 5090

Цены на RTX 5080 и RTX 5090 до сих пор остаются загадкой даже для инсайдеров. RTX 4080 была выпущена по цене 1200 долларов, что на 500 долларов больше рекомендованной цены RTX 3080, которая продавалась за 699 долларов. Увеличение цены объяснялось со стороны NVIDIA значительным улучшением производительности, обеспечиваемым интеграцией DLSS 3 и 16 ГБ видеопамяти.

Эта тенденция цен, передаваемая из поколения в поколение, вероятно, никуда не исчезнет. Вырастет производительность, вырастет и цена. В таком случае ценник на RTX 5080 может быть на уровне GeForce RTX 4090. А это уже 1600 долларов на старте. Хочется ошибаться и надеяться на здравый смысл — 1400 долларов было бы идеальной ценой для RTX 5080, исходя из современных реалий.

Что касается RTX 5090, то, по данным журналистов, RTX 5090 может поступить на рынок по цене в 2000-2500 долларов. Если RTX 5080 получит ценник в районе 1600 долларов, то RTX 5090 будет стоить 2000 долларов. А то и 2200 долларов.

Возможные на RTX 5080 и RTX 5090 в России

Так как NVIDIA в свое время присоединилась к санкциям, то официально RTX 5080 и RTX 5090 в Россию поставляться, естественно, не будут.

На помощь придет как обычно параллельный импорт. Потоки видеокарт неофициальными путями неминуемо приведут к дефициту видеокарт. Следовательно, цены на RTX 5080 и RTX 5090 в России будут в разы больше рекомендованных цен. Если RTX 5090 поступит на рынок по рекомендованной цене в 2000 долларов, а это 183 тысячи рублей, то в России видеокарта будет как обычно на 30-40% дороже. А это уже свыше 250 тысяч рублей получается.