Лучшие смартфоны до 10 000 рублей

Ими точно не стыдно пользоваться.

Многие пользователи ошибочно полагают, что хорошие смартфоны не могут стоить меньше 10 000 рублей. Однако и среди ультрабюджетников встречаются приличные модели. Собрали десять лучших вариантов в данном сегменте.

1. Vivo Y1s

Плюсы: Низкая цена, крепкая сборка, любопытные фишки.

Минусы: Медлительная работа, в защитном чехле довольно громоздкий.

Фото YouTube / Unboxing India

Самый простой смартфон, способный восполнить потребность в базовом функционале. На месте приличный дисплей, неплохая производительность, такая же камера и автономность. В комплектации предусмотрен толстый защитный чехол, отлично выполняющий свои функции.

При отсутствии мощного железа телефон все равно радует приятными фишками. Так, на кнопку понижения громкости можно назначить что-то еще — например, камеру или любое приложение. Или фонарь, который включается при встряхивании устройства. Неплохое соотношение «цена-качество».

2. TECNO Spark 7



Плюсы: Низкая стоимость, функция размытия фона в видео.

Минусы: Базовый функционал, слишком толстая рамка.

Фото gadgetstripe.com/tecno-spark-7-review

Если вам нужен рабочий смартфон за небольшие деньги с базовым набором функций, то Tecno Spark 7 будет лучшим вариантом. При его покупке пользователи получают гаджет с неплохой камерой, ярким экраном и емкой батареей.

Процессор Helio A25 справляется не только с большинством приложений или серфингом в интернете, но и некоторыми требовательными играми. Высокая скорость работы достигается за счет хорошей оптимизации фирменной оболочки и быстрой оперативной памяти. Отличный вариант за смешные деньги.

3. Realme C21Y

Плюсы: Неплохая автономность, большой экран, расширяемая память.

Минусы: Зернистость картинки, слабоватый процессор.

Фото Realme C21Y

Неплохой смартфон из ультрабюджетного сегмента, который выделяется приличными для своей категории характеристиками. Запаса памяти и мощности процессора хватает для выполнения любых повседневных задач, а внутреннее хранилище можно расширить за счет microSD.

Из других плюсов выделяются неплохая автономность, приличные камеры, большой дисплей, реверсивная зарядка и модуль NFC. А благодаря рельефной задней крышке аппарат не скользит в руках.