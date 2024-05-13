Лучшие смартфоны до 10 000 рублей
Многие пользователи ошибочно полагают, что хорошие смартфоны не могут стоить меньше 10 000 рублей. Однако и среди ультрабюджетников встречаются приличные модели. Собрали десять лучших вариантов в данном сегменте.
1. Vivo Y1s
Экран: диагональ 6,22, 1520x720, IPS, 60 Гц
Процессор: MediaTek Helio P35
Память: 2 Гб / 32 Гб
Камеры: 13 Мп / 5 Мп
Батарея: 4030 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 3800 рублей
Плюсы: Низкая цена, крепкая сборка, любопытные фишки.
Минусы: Медлительная работа, в защитном чехле довольно громоздкий.
Самый простой смартфон, способный восполнить потребность в базовом функционале. На месте приличный дисплей, неплохая производительность, такая же камера и автономность. В комплектации предусмотрен толстый защитный чехол, отлично выполняющий свои функции.
При отсутствии мощного железа телефон все равно радует приятными фишками. Так, на кнопку понижения громкости можно назначить что-то еще — например, камеру или любое приложение. Или фонарь, который включается при встряхивании устройства. Неплохое соотношение «цена-качество».
2. TECNO Spark 7
Экран: диагональ 6,52, 1600x720, IPS, 60 Гц
Процессор: MediaTek Helio A25
Память: 4 Гб / 64 Гб
Камеры: 16+0,08 Мп / 8 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 4900 рублей
Плюсы: Низкая стоимость, функция размытия фона в видео.
Минусы: Базовый функционал, слишком толстая рамка.
Если вам нужен рабочий смартфон за небольшие деньги с базовым набором функций, то Tecno Spark 7 будет лучшим вариантом. При его покупке пользователи получают гаджет с неплохой камерой, ярким экраном и емкой батареей.
Процессор Helio A25 справляется не только с большинством приложений или серфингом в интернете, но и некоторыми требовательными играми. Высокая скорость работы достигается за счет хорошей оптимизации фирменной оболочки и быстрой оперативной памяти. Отличный вариант за смешные деньги.
3. Realme C21Y
Экран: диагональ 6,5, 1600x720, IPS, 60 Гц
Процессор: Unisoc Tiger T610
Память: 4 Гб / 64 Гб
Камеры: 13+2+2 Мп / 5 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 6400 рублей
Плюсы: Неплохая автономность, большой экран, расширяемая память.
Минусы: Зернистость картинки, слабоватый процессор.
Неплохой смартфон из ультрабюджетного сегмента, который выделяется приличными для своей категории характеристиками. Запаса памяти и мощности процессора хватает для выполнения любых повседневных задач, а внутреннее хранилище можно расширить за счет microSD.
Из других плюсов выделяются неплохая автономность, приличные камеры, большой дисплей, реверсивная зарядка и модуль NFC. А благодаря рельефной задней крышке аппарат не скользит в руках.
4. Infinix HOT 12 Pro
Экран: диагональ 6,6, 1612x720, IPS, 90 Гц
Процессор: Unisoc Tiger T616
Память: 8 Гб / 128 Гб
Камеры: 50+0,08 Мп / 8 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 8000 рублей
Плюсы: Крупный дисплей, хорошая производительность, отсутствует троттлинг.
Минусы: Маркий корпус, экран плохо настроен, стандартный дизайн.
За небольшую стоимость модель Infinix HOT 12 Pro предоставляет шикарный набор характеристик. Высокая производительность и отзывчивость обеспечивается восьмиядерным чипом Tiger T616, 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.
На месте достойный 90-герцовый IPS-экран, стандартный аккумулятор на 5000 мАч, крутая камера и даже сканер отпечатков пальцев. А вот вместо фирменного футуристичного дизайна в этот раз стандартный и даже скучноватый дизайн.
5. POCO M5
Экран: диагональ 6,58, 2408x1080, IPS, 90 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99
Память: 4 Гб / 64 Гб
Камеры: 50+2+2 Мп / 5 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 8700 рублей
Плюсы: Хорошая производительность, приятная автономность, широкий экран.
Минусы: Плохо снимает ночью, толстые рамки вокруг экрана, долго заряжается.
Единственное, что в POCO M5 от бюджетников, это низкая стоимость. В остальном это крепкий аппарат, справляющийся даже с требовательными играми. Высокая производительность достигается за счет процессора Helio G99.
Также тут предусмотрен широкий дисплей, живучая батарейка, NFC, слот для microSD и громкий динамик. Благодаря тройной камере с ведущим модулем в 50 мегапикселей получаются яркие фотографии с высокой контрастностью. Отличный гаджет для повседневного использования и за небольшие деньги.
6. Samsung Galaxy A04
Экран: диагональ 6,5, 1600x720, IPS, 60 Гц
Процессор: MediaTek Helio P35
Память: 4 Гб / 64 Гб
Камеры: 50+2 Мп / 5 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 8900 рублей
Плюсы: Достойная производительность, хорошая автономность.
Минусы: Толстые рамки, не самый яркий и четкий дисплей.
Даже в ультрабюджетном сегменте любители бренда Samsung найдут что-то свое. Модель Galaxy A04 выделяется приличной начинкой, с легкостью справляющейся со всеми базовыми задачами, от мессенджеров и соцсетей до YouTube.
На месте достойные камеры, сканер отпечатков и NFC-модуль. Качество сборки устройства на высочайшем уровне, а скругленные рамки очень удобно лежат в руке.
7. Xiaomi Redmi 12C
Экран: диагональ 6,71, 1650x720, IPS, 60 Гц
Процессор: MediaTek Helio G85
Память: 4 Гб / 128 Гб
Камеры: 50+0,08 Мп / 5 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 9000 рублей
Плюсы: Приятный дизайн, приличная производительность, быстрота работы.
Минусы: Медленная зарядка на 10 Вт.
Сбалансированность — именно этим словом можно охарактеризовать данный смартфон. Корпус Redmi 12C пластиковый и с приятной текстурой, из-за чего он удобно держится в руке. Чип Helio G85 и 4 Гб ОЗУ обеспечивают плавную и шуструю работу даже с несколькими приложениями одновременно.
Остальные параметры тоже радуют. В гаджете яркий IPS-дисплей с толстыми рамками и каплевидным вырезом, приличная основная камера с дополнительным сенсором, хорошая автономность, NFC и система распознавания.
8. Itel P55
Экран: диагональ 6,6, 1612x720, IPS, 90 Гц
Процессор: Unisoc Tiger T606
Память: 8 Гб / 128 Гб
Камеры: 50+0,08 Мп / 8 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 9000 рублей
Плюсы: Приятный дизайн, встроенные функции ИИ.
Минусы: Во время игр батарея очень быстро садится.
Смартфон Itel P55 может составить достойную конкуренцию бюджетникам от Tecno. Данная модель включает в себя самый базовый набор возможностей, которые доступны за такую стоимость.
За броским внешним видом и корпусом из матового пластика спрятано очень много памяти, аккумулятор на 5000 мАч и камера на 50 Мп с функциями ИИ. Плавная работа достигается не только за счет приличного процессора, но и яркого 90-герцового дисплея. Отлично подойдет для тех, кому требуется современный гаджет с приличной производительностью, но за невысокую стоимость.
9. Realme C51
Экран: диагональ 6,74, 1600x720, IPS, 90 Гц
Процессор: Unisoc Tiger T612
Память: 4 Гб / 128 Гб
Камеры: 50+0,08 Мп / 5 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 10 000 рублей
Плюсы: Яркий дисплей, приличная автономность, хорошая комплектация.
Минусы: Слабая фронтальная камера, изображение получается зернистым.
Realme C51 — один из лучших ультрабюджетников на рынке. И действительно, достоинств у него хватает с запасом: тут и большой 90-герцовый IPS-экран, и стильный дизайн, и крутая камера, и приличная производительность.
На месте и другие фишки в виде NFC-модуля, сканера отпечатков и емкой батареи на 5000 mAh с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. Дополнительный плюс в том, что в коробку кроме самого устройства положили зарядку и чехол.
10. OPPO A57s
Экран: диагональ 6,56, 1612x720, IPS, 60 Гц
Процессор: MediaTek Helio G35
Память: 4 Гб / 64 Гб
Камеры: 50+2 Мп / 8 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 10 000 рублей
Плюсы: Достойная автономность, быстрая зарядка, стильный дизайн.
Минусы: Слабая фронтальная камера, медленно работает с приложениями.
OPPO A57s — недорогой смартфон, который делает упор на стабильность работы. Внутри крепкого корпуса находится приличный процессор Helio G35, неплохо справляющийся со многими задачами, включая нетребовательные игры. Встроенные 64 Гб легко расширяются за счет microSD.
Нашлось место и для яркого экрана, качественной камеры, стильного тонкого дизайна и влагозащиты IP54. По многим параметрам устройство уступает многим бюджетникам, но в категории до 10 000 рублей это отличный вариант.