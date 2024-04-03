Электроника в России подорожала — все из-за новых пошлин

1 апреля лимит для беспошлинного ввоза предметов «для личного пользования» вновь снизился с 1000 долларов до 200. Разумеется, это не могло не сказаться на рынке электроники — и многие магазины уже повысили цены на попадающие в категорию «свыше 200 долларов» товары вроде смартфонов.

Впервые понижение лимита с 1000 до 200 долларов произошло в 2019-м, но с тех пор его несколько раз возвращали к старому значению — всегда временно. Теоретически, такое может произойти снова, если соответствующее решение будет принято на уровне Евразийской экономической комиссии. Однако пока что о информации о подобных инициативах не поступало.