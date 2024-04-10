Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 19:55

Техника Apple стала лидером вторичного рынка в России — поддержанные айфоны покупают 32% россиян

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
iPhone 12.
Фото AppleMarket

С января по март 2024 года iPhone стал лидером на вторичном рынке в России.

iPhone. В iPhone 16 Pro уменьшат емкость батареи — смартфон будет садиться еще быстрее

На бренд приходится 32,4% среди всех покупок восстановленных гаджетов, а самыми популярными моделями стали iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ. Второе место занял Samsung (31,1%) с моделями Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Третье место (15,6%) досталось Xiaomi.

iOS и&nbsp;Android. Взломавшим iOS и Android подарят больше миллиона долларов — все ради кибербезопасности

Средняя цена купленного восстановленного смартфона, по данным Мегафон, составила 22 625 рублей.

1
0
Читайте также
В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться в команде
Академия «Барселоны» «Ла Масия» считается одной из лучших в мире
Мать живших в подвале Санкт-Петербурга детей экстренно вернулась в город
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Суд арестовал мужчину, убившего знакомого и залившего ему в рот монтажную пену
В ДНР сообщили о закрытии ВФУ выезда из Часова Яра для мирных граждан
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В iPhone 16 Pro уменьшат емкость батареи — смартфон будет садиться еще быстрее
Новости
RSS RSS
Все новости