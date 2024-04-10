Техника Apple стала лидером вторичного рынка в России — поддержанные айфоны покупают 32% россиян

С января по март 2024 года iPhone стал лидером на вторичном рынке в России.

На бренд приходится 32,4% среди всех покупок восстановленных гаджетов, а самыми популярными моделями стали iPhone 11 на 128 ГБ и 64 ГБ, а также iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ. Второе место занял Samsung (31,1%) с моделями Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Третье место (15,6%) досталось Xiaomi.

Средняя цена купленного восстановленного смартфона, по данным Мегафон, составила 22 625 рублей.