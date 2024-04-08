Российский бизнес требует запретить параллельный импорт ноутбуков и смартфонов

Консорциум АНО «Вычислительная техника», объединяющий в себе российских производителей техники Depo, «Aквариус» и других, предложил Минцифры РФ запретить параллельный импорт ноутбуков, планшетов и смартфонов. Вместо этого они предлагают поддержать отечественный бизнес при помощи льготных кредитов, спонсирования из госбюджета и введения утилизационного сбора.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники выступила с поддержкой помощи производителям, но одновременно с этим высказалась против параллельного импорта, указывая на то, что это приведет к повышению цен и негативно повлияет на рынок в целом.