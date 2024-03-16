Нейросеть от Polycam превращает фотографии в 3D-объекты — это может изменить будущее

Polycam показала искусственный интеллект, способный превращать фотографию в 3D-модель с возможностью редактирования.

Для генерации необходимы фотографии объекта с нескольких ракурсов. После нейросеть предоставит вам возможность в ручную отредактировать полученный результат.

Нейросеть сможет не только интересно разбавить досуг, но и заметно облегчить работу мастерам, работающим с 3D-моделями.

Опробовать ИИ можно на официальном сайте Polycam.