Искусственный интеллект создал самый дорогой чехол для iPhone — он стоит 30 миллионов рублей

Французская компания Labodet показала самый дорогой в мире чехол для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, дизайн которого придумала нейросеть.

Самый дорогой в мире чехол. Фото Labodet

Чехол изготовлен из натуральной кожи аллигатора и эксклюзивной кожи гималайского крокодила. Рамка вокруг камеры на задней панели выполнена из 18-каратного золота. Также в оформлении используются дорогие бриллианты.

Кейс изготавливается вручную и стоит почти 30 миллионов рублей.